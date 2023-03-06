На Терсинском месторождении в Кузбассе возобновилось производство бутилированной минеральной воды

На Терсинском месторождении минеральных вод (ТММВ) на юге Кузбасса возобновлена добыча минеральной воды и производство бутилированной минеральной воды под маркой «Терсинка». Для этого проведена дополнительная геологическая разведка участка, установлено оборудование для цеха розлива, который оборудован в поселке Осиновое Плесо, приобретена цистерна для транспортировки воды в цех розлива. На первом этапе планируют разливать до 30 куб м воды в сутки с выходом на плановые мощности до 90 куб м в сутки. Инвестиции в проект не называются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Терсинка.рф Фото: Терсинка.рф

По данным заместителя губернатора по топливно-энергетическому комплексу, транспорту и экологии Андрея Панова, «на первом этапе здесь создано 40 новых рабочих мест, затем будет открыта вторая очередь производства с увеличением объема до 60-70 куб м в сутки, а количество сотрудников увеличится до 60-70 человек».

Добычу и розлив воды ведет АО «Научно-производственный концерн «Система», получившее лицензию на ТММВ в мае 2021 года. Поданным обладминистрации, компания «прорабатывает расширение ассортимента продукции на основе минеральной воды и имеет планы по созданию в Новокузнецком округе мест отдыха, а также развитию внутреннего туризма».

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Игорь Лавренков, Кемерово