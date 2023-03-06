В Сочи возводят семь соцобъектов и разрабатывают проекты 18 учреждений

В Сочи возводят семь школ и детских садов, к концу 2023 года в стадии строительства будут находиться около 20 соцобъектов. Еще 18 проектов находится в разработке, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что все проекты по благоустройству будут согласованы с жителями города. По итогам опросов в соцсетях, в которых участвовали более 10 тыс. человек, определили назначение средств курортного сбора. Также согласовали дизайн остановочных павильонов, проект реконструкции сквера «Стерео» и благоустройство территории школы №65 в Красной Поляне.

2023 год в Сочи объявлен Годом архитектуры. Всего по программе запланировано более 120 мероприятий. В городе продолжают принимать запросы от жителей. Для их исполнения консолидировали силы и средства.

«Формируем мощный законодательный щит. С депутатами, экспертами Градостроительного совета обсуждаем корректировку границ округа горно-санитарной охраны курорта, границы исторического поселения Сочи. Разрабатываем нашу градостроительную конституцию — Генеральный план»,— отметил мэр Сочи.

Татьяна Ручкина

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