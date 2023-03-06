В Уфимском районе началось строительство технопарка «Зубово» за 1,4 млрд рублей

В Уфимском районе началось строительство производственного комплекса площадью 10,5 тыс. кв. м в технопарке «Зубово». Также на территории будет построен административно-бытовой корпус площадью 2,9 тыс. кв.м, сообщил в своем Telegram-канале глава Башкирии Радий Хабиров.

«Это один из приоритетных проектов, который прошел через наш Инвестчас. Его стоимость 1,4 млрд, мы со своей стороны поможем с инженерной инфраструктурой — дорогой, теплом, водой, электричеством», — написал он.

По словам руководителя региона, потенциальные резиденты технопарка уже найдены. В их числе «Уфимский компрессорный завод» и Уфимский научно-технический центр «Геомеханика». Всего в республике зарегистрировано 12 индустриальных парков и 18 технопарков, а общий объем инвестиций составляет более 45 млрд руб.

Карина Мамаева

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