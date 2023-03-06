Ольга Андрианова утверждена в должности замглавы администрации Перми

Глава Перми Алексей Демкин утвердил Ольгу Андрианову в должности заместителя главы администрации города. Госпожа Андрианова избавилась от приставки «и. о.» с сегодняшнего дня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Должность замглавы Перми стала вакантной после ухода из мэрии Елены Гонцовой. Она работала на посту заместителя главы города по земельно-имущественным отношениям с января 2021 года до 29 августа 2022-го. В августе 2022 года на эту должность в качестве исполняющей обязанности была назначена руководитель государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края Ольга Андрианова.