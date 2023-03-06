ВС Башкирии направил на новое рассмотрение дело экс-инспектора ГИБДД, обвиняемого в служебном подлоге

Верховный суд Башкирии отменил постановление Учалинского районного суда о прекращении уголовного дела в отношении бывшего старшего госинспектора регистрационно-экзаменационной группы местного ОГИБДД, обвиняемого в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», это 44-летний Ильдар Салимов. В октябре суд первой инстанции оштрафовал его на 30 тыс. руб. С апелляционным представлением обратилась Учалинская межрайонная прокуратура.

По версии следствия, в декабре 2021 года знакомые попросили Ильдара Салимова помочь двум девушкам из Сибая и Челябинска сдать теоретическую часть экзамена на получение водительских прав. Госинспектор привлек свою знакомую, которая, меняя верхнюю одежду, сдала экзамен за обеих девушек. Практическую часть экзамена Ильдар Салимов принимал самостоятельно и в феврале 2022 года выдал девушкам водительские права.

Обвиняемый, которого уволили со службы по компрометирующим основаниям, признал вину.

ВС Башкирии направил дело на новое рассмотрение.

Майя Иванова

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