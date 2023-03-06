В Вологде назовут улицу в честь командира «Спарты» Владимира Жоги

Мэр Вологды Сергей Воропанов сообщил, что две улицы его города назовут в честь командира батальона «Спарта» Владимира Жоги и волгожанина Игоря Смирнова с позывным «Буба», которые участвовал в военной операции на Украине как доброволец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник Владимиру Жоги в Донецке

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Памятник Владимиру Жоги в Донецке

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

«В наши дни тоже есть люди, встающие на защиту слабых, ведущие за собой в бой, к победе, жертвующие собой. Поэтому приняли решение увековечить их имена, назвав в их честь улицы Вологды»,— написал господин Воропанов в Telegram. Улица в районе виадука в Вологде будет носить имя Владимира Жоги, новая улица в районе улицы Молодежной — Игоря Смирнова.

Танкист Игорь Смирнов руководил подразделением под Изюмом. Он погиб осенью 2022 года. Владимир Жога командовал разведывательным батальоном «Спарта» в ДНР, он погиб в Волновахе в марте 2022 года. Посмертно был объявлен героем России.

Анастасия Ларина