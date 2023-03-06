В Башкирии выросло количество преступлений экстремистской направленности

По итогам 2022 года в Башкирии по сравнению с уровнем 2021 года на 57% выросло количество преступлений экстремистской направленности — до 22, и на 28,2% — террористического характера (до 50), сообщает республиканское МВД.

В Приволжском федеральном округе количество террористических преступлений снизилось на 1,2%, а в стране выросло на 4,2%, число преступлений по экстремистским статьям выросло в ПФО на 33%, в стране — на 45%.

Общее число преступлений в республике составило 50,75 тыс., что на 3,2% меньше показателя 2021 года. Из общего числа 26% составили тяжкие и особо тяжкие преступления, их количество снизилось на 6,4% до 13,23 тыс. случаев. Уровень преступности составил 1,26 тыс. на 100 тыс. населения.

Больше половины — 57% — приходится на хищения имущества (около 30 тыс. случаев), до 8% составляют факты незаконного оборота наркотических средств, 5,6% — экономические правонарушения и 3% — преступные посягательства против личности.

В 2022 году на 4,7% сократилось число убийств и покушений на убийство, на 6,6% — умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, на 9% — разбоев и на 17,6% — грабежей. Также на 2,4% уменьшилось количество преступлений, совершенных в общественных местах. Удельный вес таких преступлений составил 34,4%.

Раскрываемость убийств составляет 99%, изнасилований — 100%, краж — 39%, грабежей — 70%, до 42% увеличилась раскрываемость тяжких и особо тяжких деяний. Самая низкая раскрываемость наблюдается в сфере телефонных и интернет-мошенничеств, которая зарегистрирована на уровне 25%.

Влада Шипилова

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