В ОЭЗ «Авангард» в Омске появится новое производство крепежных изделий

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Авангард» в Омске получил разрешение на строительство современного производства комплектующих крепежных изделий и соединительных деталей.

Застройщиком, по данным администрации Омска, станет ООО «Омский электротехнический завод». Площадь нового предприятия составит 12,5 тыс. кв. м.

Омский электромеханический завод основан в 1958 году. Предприятие производит металлоконструкции для энергетической, нефтяной и газовой отрасли.

Особая экономическая зона «Авангард» специализируется на химической и нефтехимической промышленности. На сегодняшний день резидентами ОЭЗ «Авангард» признаны четыре компании: Омский завод бисфенола, «Газпромнефть – Графитек», Омский электротехнический завод и Единый региональный центр обработки промышленных отходов. Общий объем инвестиций в проекты на территории ОЭЗ оценивается в 45 млрд руб. Все проекты резидентов находятся на стадии разработки проектно-сметной документации. Ожидается, что строительные работы инвесторы начнут в 2023 году.

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Лолита Белова