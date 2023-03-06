Обвиняемого в хулиганстве депутата предложили отправить в колонию строгого режима

Гособвинение предложило приговорить бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Александра Телепнева к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом сообщает телеграм-канал краевой газеты «Звезда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Господин Телепнев обвиняется в совершении хулиганства с применением предметов, используемых в качестве оружия, на территории бара «Наташа». В ночь на 30 апреля 2022 года он бросал в посетителей и персонал стаканом, ведром для льда и барным стулом. В результате пострадали два человека. Сам господин Телепнев вину в инкриминируемом деянии не признает.