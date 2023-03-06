При пожаре в подъезде дома на улице Сабурова в Ижевске эвакуировали 15 человек

Сегодня, 6 марта, в столице Удмуртии около 3:13 произошел пожар в 9-этажном доме на улице Сабурова. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, сработала автоматическая пожарная сигнализация из-за возгорания в подъезде на шестом этаже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В результате происшествия из дома эвакуировали 15 человек, в том числе двое детей. О пострадавших не сообщается.

Огонь повредил три оконных рамы на шестом и седьмом этажах, а также закоптил стены. Общая площадь пожара составила 14 кв. м. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.