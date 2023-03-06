Бьюти-мастеров в Ижевске стали искать на 61% чаще в феврале

В столице Удмуртии в феврале число вакансий для специалистов бьюти-сферы выросло на 61% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Авито Работа. При этом активность соискатели также выросла на 23%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Традиционно высоким остается спрос на услуги по уходу за волосами, ногтями и кожей. В частности, в Ижевске спрос на мастеров маникюра и парикмахеров увеличился на 58%. Однако в последнее время вырос интерес к эстетическим и корректирующим процедурам, в том числе — аппаратным.

Отмечается рост и на административный персонал в бьюти-бизнесе. Количество вакансий администраторов увеличилось на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.