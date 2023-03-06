Прирост COVID-19 в Саратовской области снова снижается

В Саратовской области зарегистрировано 264 новых случая COVID-19, два из них сопровождаются пневмонией, остальные – признаками ОРВИ. Такие данные приводит региональный оперативный штаб.

Общее количество официально подтвержденных с начала пандемии случаев коронавируса составляет 313105 человек, выздоровлением завершились 305272 из них, в том числе за сутки - 310.

Наибольший прирост заболевших зафиксирован в Саратове (127), Энгельсском (36), Балаковском (23), Балашовском (18) районах.

Среди новых пациентов 31 ребенок до 17 лет и 70 взрослых 30-49 лет.

Марина Ковалева