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В Саратовской области обещают снизить время реагирования на аварии на электросетях

В Саратовской области начнет работать оперативная система обнаружения аварий на электросетях. Ее внедрение обсуждалось на встрече губернатора Романа Бусаргина с руководителем АО «Облкоммунэнерго» Вадимом Ойкиным.

Сообщается, что пилотный проект по монтажу индикаторов, которые позволят оперативно определять точное место аварии, запустят в Энгельсе, а затем распространят на другие города региона. Это позволит снизить время реагирования в аварийных ситуациях.

На встрече обсудили итоги работы предприятия в прошлом году. В развитие электросетевого комплекса региона было направлено 160 млн руб., что позволило модернизировать 137 км и построить 55 км новых линий электропередачи. Число аварийных отключений снизилось на 365 случаев.

Марина Ковалева

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