В Забайкалье осуждены участники экстремистской организации АУЕ

Черновский районный суд Читы признал двух жителей Забайкалья виновными в совершении ряда преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 161 (грабеж), ч. 1 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), п. «а» ч. 2 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды), ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) УК РФ. Как сообщили «Ъ» в пресс-службе краевого УФСБ России, мужчин приговорили к трем и трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

«Установлено, что в ноябре 2021 года фигуранты и еще 13 несовершеннолетних, придерживаясь идеологии АУЕ (запрещено в России), после распития спиртных напитков организовали беспорядки в общежитии Забайкальского техникума профессиональных технологий и сервиса. В частности, выбивали межэтажные двери, портили имущество, угрожали воспитателям, высказывали в адрес воспитателей угрозы расправы, озвучивали лозунги уголовной направленности. После прибытия сотрудников Росгвардии фигуранты, вооруженные палками, оказывали им сопротивление и угрожали»,— уточняют в пресс-службе.

В ведомстве добавляют, что после данного инцидента прокуратура Забайкальского края внесла официальные предостережения 32 студентам Забайкальского техникума профессиональных технологий и сервиса, придерживающимся экстремистских взглядов АУЕ.

Влад Никифоров, Иркутск