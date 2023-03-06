23-летнего жителя Сарапула осудили за подделку платежных поручений на 200 тысяч рублей

В столице Удмуртии суд приговорил 23-летнего жителя Сарапула к условному лишению свободы за изготовление поддельных распоряжений о переводе средств (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В частности, мужчина использовал данные организации, к банковским счетам которой имел доступ, чтобы изготовить три поддельных платежных поручения. Их он направил в банк, после чего получил перевод на общую сумму 200 тыс. руб.

Суд приговорил молодого человека к одному году лишения свободы условно, а также назначил штраф в размере 100 тыс. руб.