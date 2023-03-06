Депутат Пермской думы будет руководить городской психологической службой

Депутат Пермской думы Татьяна Шестакова возьмет на себя руководство городской психологической службой. Об этом госпожа Шестакова сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Делюсь замечательной новостью! Я возвращаюсь к себе прежней! Я возвращаюсь в Пермское образование! С сегодняшнего дня приняла на себя ответственность за психологическую службу города Перми!»,— написала депутат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Татьяна Шестакова окончила Пермский государственный педагогический университет (сейчас Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет) по специальности «Психология», получила квалификацию «Психолог, преподаватель психологии». С 2013 года занимала должность исполнительного директора центра развития ребенка «Солнечный круг». В 2016 году стала депутатом Законодательного собрания Пермского края на постоянной профессиональной основе. В сентябре 2021 года была избрана депутатом Пермской думы VII созыва.