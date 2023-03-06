Трое сотрудников «Башавтотранса» подозреваются в получении взяток от водителей

Следственный отдел по Советскому району Уфы возбудил уголовные дела в отношении троих начальников автоколонн уфимского филиала ГУП «Башавтотранс» по подозрению в получении взяток (чч. 1 и 2 ст. 290 УК РФ), сообщают в пресс-службах республиканских СКР и МВД. Факты получения взяток выявили следователи СКР по Башкирии, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Уфе совместно с коллегами республиканского МВД и службой безопасности автотранспортного предприятия.

Подозреваемым от 30 до 50 лет, их личности в сообщении не раскрываются. Они задержаны.

По версии следствия, с 2018 по 2022 годы подозреваемые получали взятки от водителей автобусов за предоставление им более выгодных условий по времени работы и маршрутам, за общее покровительство по службе, а также за то, что их не привлекали к дисциплинарной ответственности в случае нарушения трудового договора. Суммы взяток варьировались от 1 до 4 тыс. руб.

С подозреваемыми проводятся следственные действия, по месту их службы и жительства проведены обыски, из кабинета одного из них изъято 360 тыс. руб., предположительно полученных в качестве взяток, а также кадровая, бухгалтерская и черновая документация. Проверяется причастность фигурантов к аналогичным преступным фактам.

Задержанные дали признательные показания.

Майя Иванова

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