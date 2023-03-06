В Ярославле почти в три раза выросло количество краж из магазинов

В Ярославле в 2022 году совершено 1198 краж в магазинах путем открытого доступа, это в 2,6 раза больше, чем в 2021 году. Данные приводятся в отчете УМВД по Ярославской области, представленном в муниципалитет Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

По данным полиции, преступления против собственности в Ярославской области составляют 60 процентов от всех зарегистрированных. В 2022 году на 29% выросло количество краж, причем во всех районах Ярославля. В полиции связывают это почти с трехкратных ростом открытых краж из магазинов. В 2021 году было совершено 456 подобных преступлений, а в 2022 — уже 1198.

«Преступления данной категории в инициативном порядке выявляют и документируют сотрудники полиции. Среди указанных преступлений присутствует большой количество многоэпизодных уголовных дел»,— подчеркнули в УМВД по Ярославской области.

В Ярославле в 2022 году на 45% выросло количество преступлений, совершенных в общественных местах (3749 преступлений) и на улице — на 13,5% (1390 преступлений). Выросло и количество совершенных в городе мошенничеств. Наибольший рост зарегистрирован в Ленинском (+29,6%) и Красноперекопском (+26,0%) районах Ярославля.

Андрей Иванов