На Кубани число зарегистрированных безработных за год сократилось на 10%

В Краснодарском крае число зарегистрированных безработных год к году сократилось на 10% — до 13,5 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы в регионе составил 0,5%. Об этом начальник управления занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Николай Зародов сообщил на круглом столе «Кадровые вызовы — 2023», который прошел в ИД «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».

«За 2022 год при содействии службы занятости населения в регионе трудоустроено около 79 тыс. человек, то есть 7 из 10 обратившихся. Центры занятости — это первичное звено работы с работодателями и населением. Согласно федеральным требованиям, мы модернизируем их в современные кадровые центры, внедряем новые подходы и цифровизацию через единую платформу “Работа в России”»,— сказал Николай Зародов.

Как следует из доклада спикера, в настоящее время продолжается реализация мероприятий госпрограммы «Содействие занятости населения» с сохранением объемов финансирования и количества участников мероприятий. На дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда, по организации общественных работ из федерального бюджета на 2023 год выделено 69,6 млн руб. Кроме того, продолжена реализация мероприятий по профобучению отдельных категорий граждан в рамках нацпроекта «Демография», а также по возмещению расходов организаций, принимающих на работу молодежь до 30 лет.

По мнению ответственного секретаря приемной комиссии КубГАУ Вадима Башкатова, сокращению числа безработных на Кубани способствует и еще больше будет способствовать в ближайшем будущем растущая популярность целевого обучения. «Все чаще абитуриенты выражают заинтересованность в получении именно такой формы обучения, ведь уже на этапе поступления это гарантия трудоустройства, а само поступление проходит в облегченном формате. Практику студент проходит на предприятии, где впоследствии будет работать. В итоге работодатель получает квалифицированного молодого специалиста с профильным образованием, который обязан отработать у него не менее трех лет. Ко всему, это гарантия того, что выпускник вернется в район, где вырос, что очень важно для поддержания благополучия сельских территорий»,— считает Вадим Башкатов.

Маргарита Синкевич

Читайте нас в Telegram