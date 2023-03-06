Директора оборонного НИИ наградят Почетным знаком города Перми

Гендиректора АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» Владимира Чунаева наградят Почетным знаком города Перми «За заслуги перед городом Пермь». Соответствующий проект постановления внесен в гордуму главой Перми Алексеем Демкиным. Как указано в документе, господина Чунаева предлагается наградить за «значительный вклад в развитие промышленности города Перми». Ему также будет выплачено единовременное денежное вознаграждение в соответствии с положением о Почетном знаке города Перми.

Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов (УНИИКМ) основан в 1968 году. По информации на сайте института, изначально это была отраслевая лаборатория на территории Пермского завода химического оборудования. В 1977 году на базе отдела открылся Уральский филиал научно-исследовательского института технологии машиностроения. Затем филиал не раз проходил реорганизацию и в начале 1990-х годов был преобразован в Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов НПО «Композит». В 2009-м предприятие было преобразовано в АО и вошло в состав ВПК «НПО машиностроения». В 2013 году обе компании вошли в ОАО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”». Сегодня УНИИКМ участвует в производстве комплектующих изделий для авиадвигателей, космических аппаратов и наземных станций.

В конце февраля 2023 года АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» попало под санкции США. Финансовые санкции Штатов включают блокировку собственности на территории страны, а также запрет на использование лицами и компаниями из санкционных списков вкладов в американских банках и сделки с американскими компаниями или гражданами.