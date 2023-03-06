Начата проверка по факту гибели при пожаре в Уфимском районе двоих братьев

Уфимский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Башкирии начал доследственную проверку по факту обнаружения тел двоих мужчин во время тушения пожара в бане в дачном некоммерческом партнерстве «Осоргинский Посад» в Уфимском районе, сообщили в пресс-службе республиканского СУ СКР.

По предварительным данным, ночью с 4 на 5 марта загорелась двухэтажная баня, второй этаж которой был оборудован для проживания. Там находились четверо мужчин, однако только двоим из них удалось покинуть помещение. Погибли двое братьев 37 и 38 лет, находящиеся на втором этаже.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Устанавливается причина возгорания.

Влада Шипилова

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