В Удмуртии проживает 28 женщин-долгожителей в возрасте старше 100 лет

В Удмуртии на 1 января 2022 года проживало 785,2 тыс. женщин, что составляет 54% от общей численности населения, сообщает Удмуртстат. Так, в среднем на каждую 1 тыс. женщин приходится 845 мужчин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Средний возраст жительниц республики составляет 42,3 года. При этом в городах женское население моложе, чем в сельской местности — 41,9 и 43,1 года соответственно.

В Удмуртии проживают 697 женщин-долгожительниц в возрасте 95 лет и старше. В том числе 28 человек отметили вековой юбилей.

Среди женщин, чей возраст составляет 16 лет и старше, 53% состоят в браке, при этом каждая девятая — в незарегистрированном супружеском союзе. Еще 16% никогда не состояли в браке, 11% — разошлись или разведены официально, 19% — вдовые.