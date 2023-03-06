В Екатеринбурге восьмилетний мальчик запустил производство маскировочных сетей для СВО

Восьмилетний мальчик из Екатеринбурга С. Данилюк вместе с отцом запустил производство маскировочных сетей, которые используют в специальной военной операции на Украине. Для производства используются рыболовные сети, который школьник обвязывает лоскутками ткани.

«Маскировочные сети очень необходимы на передовой, об этом все говорят. Это самое малое, что мы можем сделать для наших солдат– цитирует отца мальчика Александра Данилюка портал Е1.ru.

В зону СВО уже отправлены четыре маскировочные сетки. В ближайшее время школьник начнет производить сети вместе с одноклассниками в школе, где ему пообещали выделить специальный зал.

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