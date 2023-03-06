Оренбургский девелопер планирует построить логистический комплекс возле Култаево

Оренбургский девелопер — «ПФО Групп» — собирается построить логистический комплекс в районе села Култаево. Как сообщает пресс-служба губернатора, на недавнем заседании пермского совета по предпринимательству проект получил статус приоритетного. Статус даст инвестору возможность получить землю в аренду без торгов.

Площадь комплекса составит 54,4 тыс. кв. м, в проект инвестируют 2,89 млрд руб. Логистический центр будет предназначен для сетей «Пятерочка» и «Чижик».

Приступить к строительству логистического комплекса планируется в этом году, а завершить — в 2025 году. Объект разместят на участке в 17,28 га возле индустриального парка «Култаево». Возле комплекса класса А разместят 301 машино-место для грузового транспорта и 57 машино-мест для легкового. В состав объекта войдет автотранспортное предприятие, которое займет 1,5 тыс. кв. м. Налоговые и неналоговые поступления в бюджеты всех уровней от проекта в 2025–2039 годах составят 3,2 млрд руб.

Строительством комплекса займется структура «ПФО Групп» — ООО «Логопарк Пермь». Как указано в Kartoteka.ru, общество учреждено в Култаево в ноябре 2022 года уроженкой Оренбурга Ольгой Козловой. Госпожа Козлова является учредителем компаний в разных городах России, которые занимаются деятельностью по складированию и хранению. Возглавляет «Логопарк Пермь» Юрий Хаеров, директор и учредитель структур «ПФО Групп». Как сообщается на сайте «ПФО Групп», инвесткомпания занимается полным комплексом услуг в девелопменте складской и торговой недвижимости. Основные партнеры группы — международные, федеральные и региональные розничные сети («Магнит», X5 RetailGroup, «Лента» и другие). С 2012 года «ПФО Групп» построила более 200 тыс. кв. м логистических площадей в Омске, Новосибирске, Москве, Казани и других городах. В 2016 году «ПФО Групп» рассматривала возможность покупки на торгах стадиона «Авангард» в Кировском районе Перми, на нем могли построить ТЦ.