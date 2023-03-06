В Красноярском крае ребенок умер от ожогов, которые мать лечила самостоятельно четыре дня

Четырехлетний ребенок скончался дома от полученных обширных ожогов тела из-за опрокидывания чайника с кипятком. В течение четырех дней мать ребенка не обращалась к врачам, а лечила его самостоятельно в домашних условиях, сообщает СУ СКР Красноярского края и Республики Хакасия.

По факту смерти малолетнего следственным отделом по Ачинскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Предварительно установлено, что ожоги ребенок получил еще 1 марта, сегодня утром прибывшие по вызову матери врачи скорой помощи констатировали смерть малолетнего. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данным ГУ МВД Красноярского края, семья на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит. По месту жительства характеризуется положительно, жалоб со стороны соседей не было. В семье воспитывается еще трое детей в возрасте: 1 года 9 месяцев, 5 и 11 лет. «В настоящее время со стороны органов внутренних дел принимаются все необходимые меры по изъятию малолетних детей из семьи и помещения их в медицинское учреждение», - говорится в сообщении ведомства.

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Лолита Белова