Жителя Курганской области осудили за призывы вернуть СССР

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга вынес приговор 46-летнему жителю Курганской области, который призывал к свержению действующей власти в России и возвращению СССР. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. руб., сообщает пресс-служба УФАС России по Курганской области

Следствие и суд установили, что зауралец размещал на своей странице в социальной сети материалы, призывающие к насильственному захвату властных полномочий и изменению конституционного строя РФ.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичное оправдание терроризма, публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета). Приговор вступил в законную силу.