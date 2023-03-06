На дороги Краснодара из-за подтоплений после ночного ливня вышла спецтехника

В Краснодаре из-за ночного ливня оказались подтоплены несколько дорог. Для устранения локальных подтоплений на улицах города дежурит спецтехника, сообщает пресс-служба администрации города.

Сейчас на дорогах работают шесть единиц спецтехники. При мониторинге были выявлены подтопления на улицах: Тенистая, Бульвар Строителей и Российская. При необходимости количество спецтехники готовы увеличить до 20. В городе также дежурит аварийная бригада по содержанию насосных станций.

В мэрии Краснодара напомнили, что за ситуацией на дорогах круглосуточно следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта, а также ЕДДС.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram