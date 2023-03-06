СКР в Новосибирске проверяет информацию о врачах, отказавших в медпомощи ребенку

Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил доложить об обстоятельствах и причинах неоказания медицинской помощи малолетнему ребенку в Новосибирске. Региональное управление СУ СКР по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ) и халатности (ст. 293 УК РФ) проводит проверку.

По информации ведомства, жительница Новосибирска обратилась к медикам за помощью для ее четырехлетнего сына, который получил травму головы. В двух медицинских учреждения ей было отказано в оказании помощи ребенку по причине некомпетентности медицинских работников.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» медицинская помощь в экстренной форме оказывается медицинской организацией и медицинским работником гражданину безотлагательно и бесплатно. Отказ в ее оказании не допускается.

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Лолита Белова