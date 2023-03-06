«Автомобилист» проведет выездной матч с «Металлургом»

В понедельник, 6 марта, хоккейный клуб «Автомобилист» проведет третий матч 1/8 финала Кубка Гагарина с ХК «Металлург». Игра начнется в 19:00 (екб) в УКРК «Арена Металлург» в Магнитогорске.

Серия матчей 1/8 финала продлится до тех пор, пока одна из команд не одержит четыре победы. В первом матче победу одержал «Автомобилист» (4:2), во втором «Металлург» (2:3).

Во время плей-офф «Автомобилист» из 68 матчей победил в 37, а «Металлург» – в 35. В Тогда клубы провели четыре матча, в трех из которых победу одержала уральская команда.

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