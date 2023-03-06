Кубань заняла 42-е место по доступности бензина

Краснодарский край занял 42-е место по доступности бензина марки АИ-92 в начале 2023 года. Его стоимость за год снизилась на 1,6%, говорится в рейтинге, составленном «РИА Новости».

В январе цена бензина за литр составила 47,83 руб. Объем бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату в регионе в месяц,— 859 л. Адыгея по этому показателю заняла 74-е место. Там стоимость 1 л бензина увеличилась за год на 3,1%, до 48,98 руб. На чистую среднюю зарплату в регионе в месяц можно купить 706 л.

Строчку выше занимает Севастополь, где стоимость бензина увеличилась на 0,3%, до 50,94 руб. за 1 л. В месяц в городе можно купить 714 л. Крым по этому показателю находится на 76-м месте. В республике стоимость бензина увеличилась на 0,1%, до 51,09 руб. Объем бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату в регионе в месяц, составил 700 л.

Самый доступный бензин в Ямало-Ненецком автономном округе. Там за год его стоимость снизилась на 14,2%, до 41,88 руб. за литр. Жители региона могут купить на среднюю зарплату 2685 л. Второе место занимает Москва, где цена снизилась на 0,1%, до 47,69 руб. за 1 л. Жители столицы могут купить в месяц 2219 л. Третье место занимает Чукотский автономный округ, хотя цена за литр бензина там увеличилась на 5%, до 63 руб. При этом жители региона могут купить на среднюю зарплату 1935 л.

Регионом-аутсайдером рейтинга стала Ингушетия (+0,6%, люди могут купить там в месяц всего 586 л). В топ-3 субъекта с самым недоступным бензином также вошли Чечня (+3%, 597 л в месяц) и Кабардино-Балкарская республика (-1,2%, 620 л).

В среднем по России стоимость бензина снизилась за год на 0,9%, до 47,18 руб. за 1 л. Жители страны могут позволить на средние зарплаты купить 1166 л топлива в месяц.

Татьяна Ручкина

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