В центре Перми продается грузинский ресторан «Сакартвело»

В Перми выставлено на продажу помещение грузинского ресторана «Сакартвело» на ул. Монастырской, 12а. Как сообщается на сайте Avito.ru, стоимость готового бизнеса составляет 5 млн руб. Помещение ресторана имеет площадь 290 кв. м, у заведения есть летняя веранда. Сообщается, что на рынке «Сакартвело» работает более семи лет. Заведение укомплектовано оборудованием.

В Перми работают два ресторана «Сакартвело»: один на ул. Монастырской, 12а, другой — на ул. Горького, 58а. Известно, что сеть «Сакартвело» принадлежит семье бизнесменов Болквадзе. Заведением по ул. Монастырской, 12а, управляет ООО «ДЭТК», занимающееся ресторанной деятельностью. Согласно данным Kartoteka.ru, общество учреждено в 2014 году Эдуардом Болквадзе, предприниматель также возглавляет ООО «ДЭТК». Кроме того, господин Болквадзе владеет пермским ООО «Виноград», организация ведет розничную торговлю напитками в специализированных магазинах.