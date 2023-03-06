В Красноярском крае директор лесничества подозревается в получении двух взяток на 4,5 млн рублей

Директор КГБУ «Пойменское лесничество» в Красноярском крае стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ, санкция — от восьми до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки). По решению суда он заключен под стражу, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Основанием для возбуждения дела послужили материалы краевого УФСБ. В них указывается, что в период с ноября по декабрь 2020 года директор лесничества получил от односельчанина взятку в 1,5 млн руб. за его трудоустройство на должность своего заместителя.

Кроме того, говорится в деле, в период с 2017-го по 2019 год подозреваемый получил от знакомого индивидуального предпринимателя взятку в размере 3 млн руб. за незаконное выделение лесосек на территории Нижнеингашского района Красноярского края.

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Илья Николаев