Назначен руководитель ГБУ «Региональный молодежный центр»

Директором ГБУ «Региональный молодежный центр» назначена бывший начальник отдела МАУ «Дворец молодежи Перми» Евгения Фофанова. Регистрация нового учреждения была завершена 28 февраля. Это следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

Распоряжение о создании регионального молодежного центра подписал губернатор Дмитрий Махонин в начале февраля 2023 года. Целями ГБУ «Региональный молодежный центр» являются формирование эффективной молодежной политики, социализация и самореализация молодежи, формирование у нее устойчивой гражданско-нравственной позиции. В штате новой структуры будет работать 11 человек.

Площадкой для размещения центра может стать пермский кинотеатр «Кристалл».В пресс-службе правительства Пермского края подтвердили, что рассматривают вариант «размещения регионального молодежного центра на базе имущественного комплекса кинотеатра „Кристалл“», однако уточняют, что это только один из обсуждаемых вариантов.