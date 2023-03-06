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Коммерсантъ FM
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Самолет Turkish Airlines совершил экстренную посадку из-за запаха дуриана

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс Стамбул—Барселона, вернулся в аэропорт из-за срабатывания датчиков в грузовом отсеке лайнера. Как сообщает TRT Haber, датчики сработали из-за запаха дуриана.

Лайнер развернулся в воздушном пространстве Болгарии, впоследствии пассажиры улетели в Барселону на другом самолете.

Дуриан отличается крайне едким запахом, из-за которого в некоторых странах фрукт нельзя проносить в общественные места. В частности, в определенных районах Сингапура размещены запрещающие знаки с перечеркнутой пиктограммой дуриана.

О специфике запаха дуриана — в архивном материале «Ъ» «Испытание запахом».

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