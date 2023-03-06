В Японии могут уничтожить 680 тыс. куриц из-за вспышки птичьего гриппа

На птицефабрике в японской префектуре Ниигата зафиксирована вспышка высокопатогенного птичьего гриппа, приведшая к массовой гибели кур-несушек. Как уточняет Минсельхоз Японии, всего на фабриках префектуры содержатся 680 тыс. птиц — все они могут быть уничтожены из-за инфекции.

«Если генетическое тестирование подтвердит, что вирус является высокопатогенным, префектура выбракует всех примерно 680 тыс. куриц… Это уже четвертый случай вспышки птичьего гриппа на птицефабриках префектуры за недавнее время»,— передает агентство Asahi.

За последние несколько месяцев в Японии было забито около 1,54 млн куриц из-за птичьего гриппа. Вспышки инфекции происходили в городах Мураками, Ага и Дзёэцу префектуры Ниигата.