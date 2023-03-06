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Коммерсантъ FM
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Джилл Байден назвала смехотворной инициативу об интеллектуальном тестировании престарелых политиков

Никки Хейли, бывший губернатор Южной Каролины и кандидат на пост президента США в 2024 году, в рамках своей предвыборной кампании продвигает инициативу об обязательном интеллектуальном тестировании американских политиков старше 75 лет. Супруга 46-го президента США Джо Байдена Джилл назвала эту идею смехотворной и заявила, что ее 80-летний муж никогда не будет проходить подобное тестирование.

«Смехотворно… Мы никогда даже не будем обсуждать что-то подобное»,— рассказала госпожа Байден CNN. По ее мнению, о выносливости и профессиональной пригодности ее мужа свидетельствует его недавняя поездка в Киев.

«Сколько 30-летних могли полететь в Польшу, там сесть на поезд, проехать еще девять часов, затем поехать на Украину, а встретиться с президентом Зеленским?»,— сказала первая леди США.

Ранее инициативу госпожи Хейли также раскритиковал сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. Он расценил ее как проявление эйджизма.

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