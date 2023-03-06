Число вакансий в Новосибирской области выросло за месяц на 16%

В Новосибирской области в феврале количество вакансий увеличилось на 16% к показателям января, сообщает hh.ru. В целом в Сибири рост составил 12%, по РФ – 13%.

Наибольшее увеличение вакансий отмечено в таких сферах как страхование (+48%), бухгалтерия (+32%), юридические услуги (+29%), масс-медиа (+28%). В сфере добычи сырья рост вакансий за месяц составил 31%. Существенный рост предложений работодателей в этой сфере отмечался и в 2022 году. Так, за январь-июнь число вакансий в «добыче» выросло на 51%. За шесть месяцев 2021 года в сфере добычи сырья на одну вакансию приходилось 2,8 резюме, за аналогичный период 2022 года – 0,9. За год конкуренция за кадры выросла более, чем в два раза, отмечали тогда аналитики.

В феврале 2023 года единственным направлением, где снизилось количество вакансий стала госслужба (-6% к показателям января).

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Оксана Павлова