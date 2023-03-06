Подоляк обвинил Louis Vuitton в «игре с символами агрессии»

Накануне французский модный дом Louis Vuitton опубликовал тизер показа новой коллекции в музее Орсе в Париже — в ролике фигурируют цвета французского флага и литера V, используемая в сокращенном наименовании бренда LV. Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил модный дом в использовании «символов агрессии» и аллюзиях к символам поддержки ввода войск России на Украину V и Z.

«РФ больше года вырезает украинцев в Европе с помощью триколора и свастики V/Z. Элитный модный дом, ориентированный на "русских нуворишей", решил публично поиграть с символами агрессии. Роскошь пахнет лучше, когда она пропитана кровью, верно?»— написал господин Подоляк в своем Twitter.

Ряд СМИ впоследствии опубликовали скриншот «сторис» из социальных сетей LV, на котором на фоне французского флага размещена надпись «учите географию» на украинском языке. Как убедился «Ъ», сейчас подобных публикаций в соцсетях LV нет.

Louis Vuitton приостановил деятельность в России в марте 2022 года на фоне ввода российских войск на Украину.