ФК «Сочи» переиграл ЦСКА в матче 18-го тура РПЛ

Футбольный клуб «Сочи» на стадионе «Фишт» оказался сильнее ЦСКА. Матч закончился победой сочинцев со счетом 2:0.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. В некоторых моментах игрокам обеих команд не хватило удачи, а где-то вратари в опасных моментах играли надежно. На 67-й минуте армейцы отправили мяч в ворота «Сочи», но гол не был засчитан из-за офсайда.

Спустя пять минут сочинцы открыли счет, когда отличился черногорский нападающий Лука Джорджевич. На 78-й минуте Джорджевич оформил дубль и установил окончательный счет. В итоге победа «Сочи» со счетом 2:0.

После 18-го тура «барсы» занимают седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Следующий матч подопечные Курбана Бердыева сыграют 10 марта на своем поле с «Оренбургом».

Евгений Леонтьев