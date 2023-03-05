Картину Василия Кандинского продали за $44,76 млн. Это рекорд для произведений художника. С молотка на аукционе Sotheby’s ушло полотно под названием «Вид Мурнау с церковью II». Долгое время работа принадлежала еврейской семейной паре Штерн-Липпманн. В 1935 году вдова сразу после смерти супруга вынуждена была ее продать, а в 1944-м сама погибла в концлагере Освенцим. Работа несколько раз меняла владельцев и в итоге стала экспонатом в Музее Ван Аббе в Нидерландах, но минувшей осенью вернулась к наследникам еврейской семьи. По словам арт-обозревателя “Ъ FM” Дмитрия Буткевича, новый аукционный рекорд картины Кандинского не случаен, ведь цены на произведения русского искусства сейчас растут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kin Cheung / AP Фото: Kin Cheung / AP

Картина Василия Васильевича Кандинского «Вид Мурнау с церковью II» была написана в очень важное для художника и для всего мирового искусства время — в 1910 году. Это самое начало экспрессионизма и, с моей точки зрения, вообще лучший период Кандинского. Она стала второй по величине работой русского искусства, когда-либо проданной на аукционе. Первое место по-прежнему занимает Малевич с «Супрематической композицией». Еще в 2018-м полотно ушло за $85,8 млн.

Сейчас вторым стал Кандинский, который побил собственный рекорд, всего на $4 млн, но тем не менее. Предыдущий лучший результат был достигнут в 2017 году, и тогда говорили о том, что в ближайшие 10 лет не ожидают ничего подобного от картин художника. Однако вот «Вид Мурнау с церковью II» вышла на торги Sotheby's в Лондоне и была продана за рекордную сумму. И это, наверное, показывает некие тенденции на рынке русского искусства.

По отзывам в частных разговорах экспертов и людей, участвующих в аукционах, сейчас цены на произведения русского искусства на Западе выросли в 1,5-2 раза. Их стало меньше, однако востребованность этих работ растет. В целом можно сказать, что, конечно, культура отмены существует, поскольку русских торгов не проводится, начиная практически со времен пандемии. Тем не менее произведения отечественного искусства включаются в общие каталоги наряду с общемировыми художниками. И здесь устроители аукционов ничего делать не хотят и не могут, так как есть востребованность со стороны мировых коллекционеров. И такие крупные покупки и Малевича, и предыдущей работы Кандинского «Картина с белыми линиями», совершались не русскими коллекционерами. Полотна уходили куда-то в западные коллекции, имен владельцев которых, как правило, не сообщают.

Ранее Министерство культуры Польши обнаружило украденную картину Василия Кандинского «Без названия». Она была похищена из Национального музея в Варшаве в 1984 году. Оказалось, что акварельную работу незаконно продали за $400 тыс. на аукционе в Германии.