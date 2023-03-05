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Коммерсантъ FM
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СИЗОнное неравенство

Конституционный суд изучит нормы тюремной «жилплощади» для разных категорий заключенных

Конституционный суд решит, на какую норму «жилплощади» могут гарантированно рассчитывать обитатели СИЗО. Поводом для проверки соответствующей нормы Уголовно-исполнительного кодекса (УИК) стало неравенство между сидельцами: если подозреваемым и обвиняемым по закону гарантировано не менее 4 кв. м, то оказавшимся в СИЗО осужденным — вдвое меньше. А все потому, что гарантии минимальной нормы площади для них закреплены в разных законах, объясняет эксперт.

Конституционному суду предстоит выяснить, почему для обитателей российских СИЗО предусмотрены разные нормативы площади

Конституционному суду предстоит выяснить, почему для обитателей российских СИЗО предусмотрены разные нормативы площади

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Конституционному суду предстоит выяснить, почему для обитателей российских СИЗО предусмотрены разные нормативы площади

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Конституционный суд (КС) принял к рассмотрению жалобу Максима Пискарева на ч. 3 ст. 77.1 УИК, сообщается на сайте суда. Оспоренная норма предусматривает, что осужденные, переведенные в СИЗО для участия в следственных действиях, содержатся там на условиях отбывания ими наказания. По мнению заявителя, это противоречит нескольким статьям Конституции, в том числе запрещающим пытки, а также гарантирующим равенство всех перед законом и дающим право на компенсацию вреда, причиненного действиями органов государственной власти.

В 2020 году Максим Пискарев обратился в Октябрьский райсуд Архангельска с иском к ФСИН о взыскании компенсации за ненадлежащие условия содержания под стражей в СИЗО-1 Архангельской области. Он жаловался на нарушение санитарных норм площади при содержании в общих камерах изолятора. По закону о содержании под стражей обвиняемых и подозреваемых на каждого обитателя камеры должно приходиться не менее 4 кв. м площади, но заявитель провел восемь месяцев в камере площадью 40 кв. м, где в разное время содержалось от 9 до 20 человек.

Однако суд удовлетворил заявление господина Пискарева лишь частично, присудив ему компенсацию в 10 тыс. руб. вместо запрошенных 300 тыс.

Суд решил, что большую часть времени заявитель провел в СИЗО как осужденный, на которых распространяется гораздо более скромный норматив площади.

Как следует из материалов Октябрьского суда, в 2017 году осужденного Пискарева этапировали из Сургута в Архангельск в связи с расследованием нового дела: находясь за решеткой, он занимался телефонным мошенничеством. В итоге суд пришел к выводу, что права заявителя были нарушены — но только в тот период, когда он находился под стражей в качестве подозреваемого (во время его пребывания в СИЗО Архангельска срок отбывания предыдущего наказания закончился, но господина Пискарева сразу арестовали в рамках расследования по новому делу). Ведь по закону о содержании под стражей обвиняемых и подозреваемых санитарная норма площади на одного человека составляет не менее 4 кв. м. Что же касается месяцев, проведенных в СИЗО в качестве осужденного, то в силу ст. 77.1 УИК здесь уже действует норма, установленная для исправительных колоний, а по ней на одного сидельца приходится не менее 2 кв. м площади.

В итоге, отмечает заявитель, суд вынес парадоксальное решение: он пришел к выводу, что на протяжении нескольких месяцев 2017–2018 годов его права не нарушались, а в течение одного месяца в 2018 году вдруг оказались нарушены и сам заявитель испытывал от этого нравственные и физические страдания.

Хотя, недоумевает господин Пискарев, все это время он находился в одной и той же камере и в одних и тех же условиях.

Заявитель напоминает, что при рассмотрении вопросов, связанных с условиями содержания под стражей, российские суды, как правило, признают нарушением содержание в условиях, когда на одного сидельца приходится менее 4 кв. м, а пребывание менее чем на 3 кв. м приравнивается к пыточным. Получается, что спорная норма позволяет фактически на законных основаниях подвергать осужденных пыткам и бесчеловечному обращению, возмущается Максим Пискарев.

КС разрешил арестантам жаловаться на перевод в другой СИЗО

У этой жалобы большие шансы быть поддержанной судом, считает руководитель московского филиала «Команды против пыток» (создана вместо Комитета против пыток, внесенного в реестр иностранных агентов и позже ликвидированного) Георгий Иванов. Он объясняет, что минимальные нормы площади содержания в СИЗО для обвиняемых и осужденных разные, так как они закреплены в разных законах: УИК предполагает помещения площадью не менее 2 кв. м в расчете на человека, а закон о содержании обвиняемых и подозреваемых — не менее 4 кв. м.

У осужденных гарантированная норма площади меньше, потому что бараки, к которым относятся эти нормативы,— не единственное место, где находится человек в колонии, продолжает эксперт. Заключенный ходит в столовую, промзону, убирает территорию, активно перемещается в течение дня по всему учреждению. Обвиняемый же 24 часа находится в закрытой камере, и именно поэтому ему нужна большая площадь для более или менее сносного существования, подчеркивает господин Иванов.

Но если осужденный оставлен или переведен в СИЗО для участия в новом уголовном деле, то после вступления приговора в законную силу он, не выходя из той же камеры, теряет право на 4 кв. м.

А длительное пребывание в перенаселенном СИЗО действительно свидетельствует о нарушении права не подвергаться жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению, отмечает юрист. Он уверен, что закон, который в подобных ситуациях позволяет нарушать этот абсолютный запрет, не должен применяться: «Надеюсь, что суд признает не соответствующим Конституции существующее законодательное регулирование».

Анастасия Корня

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