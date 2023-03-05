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«Крылья Советов» уступили «Динамо» в матче РПЛ

В воскресенье, 5 марта, в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) самарские «Крылья Советов» на выезде сыграли против московского «Динамо». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу столичной команды.

Единственный мяч в добавленное время забил Константин Тюкавин. Победа позволила «Динамо» подняться на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Крылья Советов» с 20 очками находятся на 11-й позиции.

Ранее «Крылья Советов» в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России по сумме двух матчей переиграли «Динамо».

Андрей Сазонов

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