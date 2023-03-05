Дорожный фонд Краснодара планирует получить 390 млн рублей за счет парковок

В 2023 году в дорожный фонд планируют получить более 390 млн руб. за счет работы муниципальных парковок. Об этом сообщает пресс-служба мэрии, исходя из полученных средств за 2022 год.

За январь и февраль текущего года от оплаты парковок в фонд уже поступило 24 млн руб., от штрафов за неоплаченную услугу — 59 млн руб. За счет этих средств в городе выполняют ремонт дорог, сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Полученные от платных парковок средства будут направлены на ямочный и гравийный ремонт, замену знаков, ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Всего — 35 участков общей протяженностью 50 км. Также средства направят на реконструкции семи участков дорог, которые начали в прошлом году.

Тат Гаспарян

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