В Краснодаре из-за дождя затопило парковку ЖК «Иван да Марья»

Парковку жилищного комплекса «Иван да Марья» в Краснодаре затопило после обильных дождей. Об этом рассказал «Ъ-Кубань» местный житель.

Фото: «Ъ-Кубань»

«Вместо паркинга в ЖК образовался бассейн, глубиной около 30 сантиметров»,— рассказал житель жилищного комплекса.

В октябре 2022 года администрация Краснодара сообщила, что два 17-этажных дома и парковка ЖК «Иван-да-Марья» были введены в эксплуатацию. Жильцы ждали своих квартир по 7-8 лет из-за недобросовестных застройщиков. Объекты были достроены благодаря поддержке федерального Фонда развития территорий.

ЖК «Иван да Марья», рассчитанный на 210 квартир, начали строить 2016 году. Возведением объекта занималась компания ООО ИСК «РАС». Достроить объект должны были в 2017 году, но застройщик не уложился в срок. В 2019 году было принято решение достраивать ЖК «Иван-да-Марья» за счет средств федерального Фонда развития территорий совместно с краевым бюджетом, а в 2020 году права на застройку передали НАО «РСК КК».

Тат Гаспарян

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