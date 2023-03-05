Экс-ректора ПГНИУ и бывшего краевого омбудсмена исключили из совета по развитию гражданского общества и правам человека

Губернатор Пермского края обновил состав регионального совета по развитию гражданского общества и правам человека. Как следует из указа главы региона, из состава совета выведены бывший ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников и бывший уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков. Их места в совете заняли действующий краевой омбудсмен Игорь Сапко и председатель Общественной палаты Лилия Ширяева.

Дмитрий Красильников возглавлял ПГНИУ с июля 2020 года, когда он был назначен врио ректора. В мае 2021 года господин Красильников был утвержден в этой должности на постоянной основе. 1 февраля стало известно об отставке господина Красильникова — он написал заявление об увольнении по состоянию здоровья. В этот же день Минобрнауки РФ назначило и. о. ректора ПГНИУ. Им стал Игорь Германов.

Павел Миков был уполномоченным по правам человека в Прикамье с 2017 года. В конце ноября 2022 года срок его полномочий истек. Новым омбудсменом стал бывший председатель гордумы и глава Перми, экс-депутат Госдумы Игорь Сапко.

Совет по развитию гражданского общества и правам человека образован в августе 2016 года. Цель совета - оказание содействия главе региона в реализации его полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, информирования губернатора о положении дел в этой области, содействия развитию институтов гражданского общества.