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Мэрские мысли

Кто и как хочет руководить Воронежем

В гордуме Воронежа в конце прошедшей недели прошел предпоследний этап конкурса на пост мэра. Шесть претендентов публично поделились своим видением программ развития города. Лидером ожидаемо стал действующий глава Вадим Кстенин, пообещавший бороться с коммунальными проблемами, сохранившимися с момента его первого срока. Его соперником остался топ-менеджер застройщика «Аксиома» Александр Овсянников, заявивший, что политика в городе должна стать «честной». Тезисы и заявления участников конкурса — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

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Для оценки претендентов на конкурсе по выборам мэра Воронежа в городской думе 2 марта собралась статусная комиссия. В частности, региональную власть представляли представлять вице-губернаторы Сергей Трухачев и Сергей Соколов, зампред правительства Виктор Логвинов, а также первый заместитель аппарата губернатора и полномочный представитель главы региона в областной думе Александр Попов. От городской думы в комиссию вошли экс-мэр Сергей Колиух, бывший кандидат в мэры Константин Ашифин, депутаты Олег Черкасов и Андрей Соболев, глава общественной палаты и ректор института искусств Сергей Карпов

Для оценки претендентов на конкурсе по выборам мэра Воронежа в городской думе 2 марта собралась статусная комиссия. В частности, региональную власть представляли представлять вице-губернаторы Сергей Трухачев и Сергей Соколов, зампред правительства Виктор Логвинов, а также первый заместитель аппарата губернатора и полномочный представитель главы региона в областной думе Александр Попов. От городской думы в комиссию вошли экс-мэр Сергей Колиух, бывший кандидат в мэры Константин Ашифин, депутаты Олег Черкасов и Андрей Соболев, глава общественной палаты и ректор института искусств Сергей Карпов

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Выступавший перед конкурсной комиссией первым Вадим Кстенин сосредоточился на теме ЖКХ и городской среды. В частности, возглавляющий городскую администрацию уже пять лет чиновник пообещал в случае избрания на новый срок «навести порядок в управлении многоквартирными домами». Для этого может быть создана муниципальная жилищная инспекция в дополнение к существующей областной

Выступавший перед конкурсной комиссией первым Вадим Кстенин сосредоточился на теме ЖКХ и городской среды. В частности, возглавляющий городскую администрацию уже пять лет чиновник пообещал в случае избрания на новый срок «навести порядок в управлении многоквартирными домами». Для этого может быть создана муниципальная жилищная инспекция в дополнение к существующей областной

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Выступление Вадима Кстенина получилось самым детально проработанным, чего и следовало ожидать от действующего мэра»,— заявили уже после выступления кандидатов в пресс-службе гордумы

«Выступление Вадима Кстенина получилось самым детально проработанным, чего и следовало ожидать от действующего мэра»,— заявили уже после выступления кандидатов в пресс-службе гордумы

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Также господин Кстенин подтвердил планы по запуску в городе «метробуса», сообщил, что вскоре специалисты начнут проектировать инфраструктуру для него. Сроки запуска этого проекта мэр не называл, однако он сказал, что к 2024 году должно быть завершено строительства дублера Московского проспекта, необходимое для появления «метробуса». Помимо этого, действующий мэр намерен более внимательно подойти к контролю за платными парковками, эффективность которых за последний год неоднократно критиковали сами местные власти

Также господин Кстенин подтвердил планы по запуску в городе «метробуса», сообщил, что вскоре специалисты начнут проектировать инфраструктуру для него. Сроки запуска этого проекта мэр не называл, однако он сказал, что к 2024 году должно быть завершено строительства дублера Московского проспекта, необходимое для появления «метробуса». Помимо этого, действующий мэр намерен более внимательно подойти к контролю за платными парковками, эффективность которых за последний год неоднократно критиковали сами местные власти

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Конкурирующий на конкурсе со своим начальником руководитель управы Железнодорожного района Леонид Беляев выстроил свою программу вокруг улучшения условий жизни в окраинных поселках, вошедших в состав Воронежа после 2010 года. По его словам, в них проживает более 110 тыс. человек, однако до сих пор заметна разница в развитости транспортной доступности и ЖКХ «между коренными городскими территориями, и присоединенными»

Конкурирующий на конкурсе со своим начальником руководитель управы Железнодорожного района Леонид Беляев выстроил свою программу вокруг улучшения условий жизни в окраинных поселках, вошедших в состав Воронежа после 2010 года. По его словам, в них проживает более 110 тыс. человек, однако до сих пор заметна разница в развитости транспортной доступности и ЖКХ «между коренными городскими территориями, и присоединенными»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Известный в городе по проекту установки памятника Юрию Хою из «Сектора Газа» бизнесмен Илья Наумов, сообщил, что будучи мэром хотел бы на 10% сократить штат чиновников. Он выступил с критикой сегодняшней работы мэрии, заявив, что она неэффективно использует бюджетные средства, в том числе на ремонт дорог. Одним из предложений его программы было создание муниципальной дорожной компании с собственным парком техники, чтобы у города отпала необходимость каждый год нанимать подрядчиков

Известный в городе по проекту установки памятника Юрию Хою из «Сектора Газа» бизнесмен Илья Наумов, сообщил, что будучи мэром хотел бы на 10% сократить штат чиновников. Он выступил с критикой сегодняшней работы мэрии, заявив, что она неэффективно использует бюджетные средства, в том числе на ремонт дорог. Одним из предложений его программы было создание муниципальной дорожной компании с собственным парком техники, чтобы у города отпала необходимость каждый год нанимать подрядчиков

Фото: Пресс-служба городской думы Воронежа

Следом выступил замгендиректора по развитию крупнейшего застройщика региона АО «Домостроительный комбинат» (ДСК, принадлежит семье сенатора Сергея Лукина) Сергей Крючков. Он предложил, как передали в гордуме, «использовать стратегию пространственного развития города, которая позволит сохранить достигнутый уровень развития» Воронежа. Господин Крючков отметил, что «драйвером развития» городской экономики является сфера строительства, где «заняты 12 тыс. человек со средней зарплатой в 54 тыс. руб.» Кандидат считает, что именно участники строительного рынка смогут в будущем «усилить экономику Воронежа»

Следом выступил замгендиректора по развитию крупнейшего застройщика региона АО «Домостроительный комбинат» (ДСК, принадлежит семье сенатора Сергея Лукина) Сергей Крючков. Он предложил, как передали в гордуме, «использовать стратегию пространственного развития города, которая позволит сохранить достигнутый уровень развития» Воронежа. Господин Крючков отметил, что «драйвером развития» городской экономики является сфера строительства, где «заняты 12 тыс. человек со средней зарплатой в 54 тыс. руб.» Кандидат считает, что именно участники строительного рынка смогут в будущем «усилить экономику Воронежа»

Фото: Пресс-служба городской думы Воронежа

Другой представитель строительной отрасли, замгендиректора АО «Финансовая компания &quot;Аксиома&quot;» (основатель — экс-депутат Госдумы Сергей Журавлев) Александр Овсянников высказался о состоянии в городе. «Основополагающими для нее должны быть аспекты честности, открытости и политики. У мэра работа должна в приоритете над личными желаниями. А в его команде должны работать честные и профессиональные люди»,— заявил господин Овсянников

Другой представитель строительной отрасли, замгендиректора АО «Финансовая компания "Аксиома"» (основатель — экс-депутат Госдумы Сергей Журавлев) Александр Овсянников высказался о состоянии в городе. «Основополагающими для нее должны быть аспекты честности, открытости и политики. У мэра работа должна в приоритете над личными желаниями. А в его команде должны работать честные и профессиональные люди»,— заявил господин Овсянников

Фото: Пресс-служба городской думы Воронежа

Последним выступал временно безработный воронежец Александр Дудченко. Он предложил «сделать город привлекательным для специалистов IT-отрасли», что позволит «повысить поступления в бюджет»

Последним выступал временно безработный воронежец Александр Дудченко. Он предложил «сделать город привлекательным для специалистов IT-отрасли», что позволит «повысить поступления в бюджет»

Фото: Пресс-служба городской думы Воронежа

В итоге конкурсная комиссия отобрала на финальный этап — голосование в гордуме — двух кандидатов. Это Вадим Кстенин (он получил высшую оценку в 320 баллов) и Александр Овсянников (306 баллов). На фото: председатель конкурсной комиссии и депутат гордумы Олег Черкасов (слева), экс-мэр Воронежа и член гордумы Сергей Колиух (справа)

В итоге конкурсная комиссия отобрала на финальный этап — голосование в гордуме — двух кандидатов. Это Вадим Кстенин (он получил высшую оценку в 320 баллов) и Александр Овсянников (306 баллов). На фото: председатель конкурсной комиссии и депутат гордумы Олег Черкасов (слева), экс-мэр Воронежа и член гордумы Сергей Колиух (справа)

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Окончательное голосование за одного из двух кандидатов состоится в гордуме в течение ближайшего месяца, но точная дата пока неизвестна. На фото: заместитель губернатора Воронежской области по внутренней политике Сергей Соколов

Окончательное голосование за одного из двух кандидатов состоится в гордуме в течение ближайшего месяца, но точная дата пока неизвестна. На фото: заместитель губернатора Воронежской области по внутренней политике Сергей Соколов

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Меньше всех баллов на конкурсе получил Александр Дудченко (140), несколько выше был оценен Илья Наумов (150). На фото: вице-премьер правительства Воронежской области Виктор Логвинов

Меньше всех баллов на конкурсе получил Александр Дудченко (140), несколько выше был оценен Илья Наумов (150). На фото: вице-премьер правительства Воронежской области Виктор Логвинов

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Сергей Крючков из ДСК получил 256 баллов, а чиновник Леонид Беляев — 278. На фото слева направо: депутаты городской думы Константин Ашифин, Сергей Авдеев, Сергей Карпов

Сергей Крючков из ДСК получил 256 баллов, а чиновник Леонид Беляев — 278. На фото слева направо: депутаты городской думы Константин Ашифин, Сергей Авдеев, Сергей Карпов

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

На фото: член конкурсно комиссии, первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области, полномочный представитель губернатора в областной думе Александр Попов

На фото: член конкурсно комиссии, первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области, полномочный представитель губернатора в областной думе Александр Попов

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Напомним, воронежцы лишились возможности выбирать мэра всенародным голосованием осенью 2018 года. Действующий глава Вадим Кстенин является первым в современной истории города градоначальником, за которого не голосовали сами жители. Его выбрали конкурсная комиссия из местных чиновников и депутаты городской думы

Напомним, воронежцы лишились возможности выбирать мэра всенародным голосованием осенью 2018 года. Действующий глава Вадим Кстенин является первым в современной истории города градоначальником, за которого не голосовали сами жители. Его выбрали конкурсная комиссия из местных чиновников и депутаты городской думы

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Политолог Владимир Слатинов отметил, что конкурс с «публичной трансляцией» позволяет «повысить легитимность в модели, не предполагающей прямые выборы мэра». Они, напомним, были отменены в 2018 году. «Список претендентов носил солидный характер, в нем были ресурсные кандидаты. В ходе выступления Сергей Крючков из ДСК, пожалуй, выглядел сильнее прочих конкурентов действующего мэра. Но, вероятно, именно поэтому, а также из-за его ресурсности, менее рисковым соперником Кстенина будет Овсянников»,— заключил господин Слатинов

Политолог Владимир Слатинов отметил, что конкурс с «публичной трансляцией» позволяет «повысить легитимность в модели, не предполагающей прямые выборы мэра». Они, напомним, были отменены в 2018 году. «Список претендентов носил солидный характер, в нем были ресурсные кандидаты. В ходе выступления Сергей Крючков из ДСК, пожалуй, выглядел сильнее прочих конкурентов действующего мэра. Но, вероятно, именно поэтому, а также из-за его ресурсности, менее рисковым соперником Кстенина будет Овсянников»,— заключил господин Слатинов

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

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Для оценки претендентов на конкурсе по выборам мэра Воронежа в городской думе 2 марта собралась статусная комиссия. В частности, региональную власть представляли представлять вице-губернаторы Сергей Трухачев и Сергей Соколов, зампред правительства Виктор Логвинов, а также первый заместитель аппарата губернатора и полномочный представитель главы региона в областной думе Александр Попов. От городской думы в комиссию вошли экс-мэр Сергей Колиух, бывший кандидат в мэры Константин Ашифин, депутаты Олег Черкасов и Андрей Соболев, глава общественной палаты и ректор института искусств Сергей Карпов

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Выступавший перед конкурсной комиссией первым Вадим Кстенин сосредоточился на теме ЖКХ и городской среды. В частности, возглавляющий городскую администрацию уже пять лет чиновник пообещал в случае избрания на новый срок «навести порядок в управлении многоквартирными домами». Для этого может быть создана муниципальная жилищная инспекция в дополнение к существующей областной

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Выступление Вадима Кстенина получилось самым детально проработанным, чего и следовало ожидать от действующего мэра»,— заявили уже после выступления кандидатов в пресс-службе гордумы

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Также господин Кстенин подтвердил планы по запуску в городе «метробуса», сообщил, что вскоре специалисты начнут проектировать инфраструктуру для него. Сроки запуска этого проекта мэр не называл, однако он сказал, что к 2024 году должно быть завершено строительства дублера Московского проспекта, необходимое для появления «метробуса». Помимо этого, действующий мэр намерен более внимательно подойти к контролю за платными парковками, эффективность которых за последний год неоднократно критиковали сами местные власти

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Конкурирующий на конкурсе со своим начальником руководитель управы Железнодорожного района Леонид Беляев выстроил свою программу вокруг улучшения условий жизни в окраинных поселках, вошедших в состав Воронежа после 2010 года. По его словам, в них проживает более 110 тыс. человек, однако до сих пор заметна разница в развитости транспортной доступности и ЖКХ «между коренными городскими территориями, и присоединенными»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Известный в городе по проекту установки памятника Юрию Хою из «Сектора Газа» бизнесмен Илья Наумов, сообщил, что будучи мэром хотел бы на 10% сократить штат чиновников. Он выступил с критикой сегодняшней работы мэрии, заявив, что она неэффективно использует бюджетные средства, в том числе на ремонт дорог. Одним из предложений его программы было создание муниципальной дорожной компании с собственным парком техники, чтобы у города отпала необходимость каждый год нанимать подрядчиков

Фото: Пресс-служба городской думы Воронежа

Следом выступил замгендиректора по развитию крупнейшего застройщика региона АО «Домостроительный комбинат» (ДСК, принадлежит семье сенатора Сергея Лукина) Сергей Крючков. Он предложил, как передали в гордуме, «использовать стратегию пространственного развития города, которая позволит сохранить достигнутый уровень развития» Воронежа. Господин Крючков отметил, что «драйвером развития» городской экономики является сфера строительства, где «заняты 12 тыс. человек со средней зарплатой в 54 тыс. руб.» Кандидат считает, что именно участники строительного рынка смогут в будущем «усилить экономику Воронежа»

Фото: Пресс-служба городской думы Воронежа

Другой представитель строительной отрасли, замгендиректора АО «Финансовая компания "Аксиома"» (основатель — экс-депутат Госдумы Сергей Журавлев) Александр Овсянников высказался о состоянии в городе. «Основополагающими для нее должны быть аспекты честности, открытости и политики. У мэра работа должна в приоритете над личными желаниями. А в его команде должны работать честные и профессиональные люди»,— заявил господин Овсянников

Фото: Пресс-служба городской думы Воронежа

Последним выступал временно безработный воронежец Александр Дудченко. Он предложил «сделать город привлекательным для специалистов IT-отрасли», что позволит «повысить поступления в бюджет»

Фото: Пресс-служба городской думы Воронежа

В итоге конкурсная комиссия отобрала на финальный этап — голосование в гордуме — двух кандидатов. Это Вадим Кстенин (он получил высшую оценку в 320 баллов) и Александр Овсянников (306 баллов). На фото: председатель конкурсной комиссии и депутат гордумы Олег Черкасов (слева), экс-мэр Воронежа и член гордумы Сергей Колиух (справа)

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Окончательное голосование за одного из двух кандидатов состоится в гордуме в течение ближайшего месяца, но точная дата пока неизвестна. На фото: заместитель губернатора Воронежской области по внутренней политике Сергей Соколов

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Меньше всех баллов на конкурсе получил Александр Дудченко (140), несколько выше был оценен Илья Наумов (150). На фото: вице-премьер правительства Воронежской области Виктор Логвинов

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Сергей Крючков из ДСК получил 256 баллов, а чиновник Леонид Беляев — 278. На фото слева направо: депутаты городской думы Константин Ашифин, Сергей Авдеев, Сергей Карпов

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

На фото: член конкурсно комиссии, первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области, полномочный представитель губернатора в областной думе Александр Попов

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Напомним, воронежцы лишились возможности выбирать мэра всенародным голосованием осенью 2018 года. Действующий глава Вадим Кстенин является первым в современной истории города градоначальником, за которого не голосовали сами жители. Его выбрали конкурсная комиссия из местных чиновников и депутаты городской думы

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Политолог Владимир Слатинов отметил, что конкурс с «публичной трансляцией» позволяет «повысить легитимность в модели, не предполагающей прямые выборы мэра». Они, напомним, были отменены в 2018 году. «Список претендентов носил солидный характер, в нем были ресурсные кандидаты. В ходе выступления Сергей Крючков из ДСК, пожалуй, выглядел сильнее прочих конкурентов действующего мэра. Но, вероятно, именно поэтому, а также из-за его ресурсности, менее рисковым соперником Кстенина будет Овсянников»,— заключил господин Слатинов

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

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