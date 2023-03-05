Мэрские мысли

В гордуме Воронежа в конце прошедшей недели прошел предпоследний этап конкурса на пост мэра. Шесть претендентов публично поделились своим видением программ развития города. Лидером ожидаемо стал действующий глава Вадим Кстенин, пообещавший бороться с коммунальными проблемами, сохранившимися с момента его первого срока. Его соперником остался топ-менеджер застройщика «Аксиома» Александр Овсянников, заявивший, что политика в городе должна стать «честной». Тезисы и заявления участников конкурса — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
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