Мэрские мысли

Также господин Кстенин подтвердил планы по запуску в городе «метробуса», сообщил, что вскоре специалисты начнут проектировать инфраструктуру для него. Сроки запуска этого проекта мэр не называл, однако он сказал, что к 2024 году должно быть завершено строительства дублера Московского проспекта, необходимое для появления «метробуса». Помимо этого, действующий мэр намерен более внимательно подойти к контролю за платными парковками, эффективность которых за последний год неоднократно критиковали сами местные власти

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев