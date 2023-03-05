Администрация Нижневартовска соберет комиссию из-за «ЧВК Рёдан»

Администрация Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) планирует собрать комиссию по делам несовершеннолетних из-за собраний подростков, которые состоят в «ЧВК Рёдан», а также из-за сообщений в социальных сетях о возможных перестрелках в торговом центре Green Park. Сообщает региональный портал 86.ру со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В администрации заявили, что заседание комиссии по делам несовершеннолетних пройдет сегодня. Там планируют рассмотреть вопросы, связанные с появившейся информации о ЧВК «Рёдан». «Будут даны поручения департаменту образования администрации города и УМВД города Нижневартовска, — пояснили в администрации города.

По сообщению пресс-службы города, сейчас в школах проводятся профилактические беседы и классные часы, где подросткам рассказывают о последствиях нарушения закона. В выходные педагоги совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних организовали дежурства в ТЦ.

«ЧВК Рёдан» начали называть себя фанаты японских комиксов Hunter x Hunter, в которых действует преступная организация «Геней Рёдан». Любители этого аниме одеваются в клетчатые штаны, черные футболки или толстовки с изображением паука и цифрой 4.

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