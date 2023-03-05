Генсек ООН призвал развитые страны выделить до 0,20% национального дохода для помощи наименее развитым странам

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что развитые страны должны выполнить свое обязательство по помощи наименее развитым странам. Он призвал выделить 0,15–0,20% валового национального дохода для помощи таким государствам.

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Фото: Ahmed Saad, Reuters Антониу Гутерриш

Фото: Ahmed Saad, Reuters

«Также настало время, чтобы развитые страны выполнили свое обязательство по предоставлению наименее развитым странам 0,15–0,20% их валового национального дохода на официальную помощь в целях развития»,— сказал Антониу Гутерриш на открытии конференции по вопросу развития наименее развитых стран в Катаре (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, наименее развитые страны оказались в сложном положении на фоне кризиса, неопределенности, климатического хаоса и глубокой глобальной несправедливости. Господин Гутерриш отметил, что эти страны не успевают за «молниеносными технологическими изменениями».

Господин Гуттериш напомнил, что ООН придерживается цели добиться поддержки стран-членов по вопросу ежегодного выделения не менее $500 млрд в год для развивающихся государств.

В ноябре 2022 года по итогам ежегодной климатической конференции ООН в Египте было принято решение о создании фонда компенсации беднейшим развивающимся странам потерь от необратимых изменений климата. Развитые страны будут вносить деньги в этот фонд добровольно.

Подробнее — в материале «Ъ» «Развивающимся странам заплатят за градус».

Олеся Павленко