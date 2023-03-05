«ЦТИ Пермского края» переедет в историческое здание в центре города

В 2023 году ГБУ «ЦТИ Пермского края» переедет в историческое здание на ул. Советской, 56, являющееся объектом культурного наследия. Об этом «Ъ-Прикамье» стало известно из проекта изменений в бюджет Пермского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. В «Центре технической инвентаризации Пермского края» подчеркнули, что занимаемые помещения на ул. Куйбышева, 82 (офис «Треста №14») площадью 1,1 тыс. кв. м учреждение арендует. Здание на ул. Советской, 56, находится в краевой собственности, и «ЦТИ Пермского края» займет его полностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Здание на Советской, 56, передано в оперативное управление ГБУ “ЦТИ ПК” в 2018 году, сейчас оно находится на реставрации. Переезд в “собственное” помещение даст возможность сэкономить средства на аренду и улучшить условия для работы. Реставрацию планируют завершить до 1 июня 2023 года, и мы надеемся сразу же туда переехать»,— рассказали в «Центре технической инвентаризации».

Кроме того, из бюджета региона предлагается выделить 10,1 млн руб. на приобретение специального оборудования «ЦТИ Пермского края». Средства нужны на создание системы мобильных стеллажей, в которой будет храниться учетно-техническая документация об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации. Особенности конструкции стеллажей позволят решить проблему нехватки площадей для хранения информации.