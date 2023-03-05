Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«ЦТИ Пермского края» переедет в историческое здание в центре города

В 2023 году ГБУ «ЦТИ Пермского края» переедет в историческое здание на ул. Советской, 56, являющееся объектом культурного наследия. Об этом «Ъ-Прикамье» стало известно из проекта изменений в бюджет Пермского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. В «Центре технической инвентаризации Пермского края» подчеркнули, что занимаемые помещения на ул. Куйбышева, 82 (офис «Треста №14») площадью 1,1 тыс. кв. м учреждение арендует. Здание на ул. Советской, 56, находится в краевой собственности, и «ЦТИ Пермского края» займет его полностью.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Здание на Советской, 56, передано в оперативное управление ГБУ “ЦТИ ПК” в 2018 году, сейчас оно находится на реставрации. Переезд в “собственное” помещение даст возможность сэкономить средства на аренду и улучшить условия для работы. Реставрацию планируют завершить до 1 июня 2023 года, и мы надеемся сразу же туда переехать»,— рассказали в «Центре технической инвентаризации».

Кроме того, из бюджета региона предлагается выделить 10,1 млн руб. на приобретение специального оборудования «ЦТИ Пермского края». Средства нужны на создание системы мобильных стеллажей, в которой будет храниться учетно-техническая документация об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации. Особенности конструкции стеллажей позволят решить проблему нехватки площадей для хранения информации.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...