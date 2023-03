Государственно-обогатительный комбинат

Росимущество устанавливает полный контроль над стратегическим Ловозерским ГОК, который является ключевым поставщиком сырья для магниевого завода в Соликамске. Арбитражный суд Мурманской области удовлетворил заявление ФАС об истребовании в пользу РФ 25,03% долей ООО «Фин-проект», которое управляет ГОК, у бизнесменов Игоря Пестрикова и Сергея Кирпичева. Ранее контроль над обществом потеряли компании Петра Кондрашева, владевшие мажоритарным пакетом долей. Суды сочли, что он незаконно установил контроль над предприятием в обход закона об иностранных инвестициях. Эксперты полагают, что в данном случае ситуация фактически находится за рамками правового поля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ловозерский ГОК

Фото: vk профсоюза Ловозерского ГОКа Ловозерский ГОК

Фото: vk профсоюза Ловозерского ГОКа

15 марта Тринадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит апелляционную жалобу бизнесменов Игоря Пестрикова и Сергея Кирпичева на решение Арбитражного суда Мурманской области. Последний вынес судебный акт об истребовании в пользу РФ у господина Пестрикова и Игоря Кирпичева 25,03% долей ООО «Фин-проект», которое управляет стратегическим ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат». Последнее является основным поставщиком сырья для АО «Соликамский магниевый завод».

Заявление УФАС по Мурманской области рассматривалось в арбитражном суде с июля прошлого года. В 2022 году в законную силу вступило решение об изъятии в пользу РФ контрольного пакета долей «Фин-проекта» (74,97%), который ранее принадлежал кипрским Slontecco Investments Ltd, Vojiesko Holdings Ltd и Fullcircle Facilities Management Ltd, подконтрольных проживающему в Австрии Петру Кондрашеву. Кроме того, господин Кондрашев с партнерами лишились и акций АО «Соликамский магниевый завод». Сначала суды согласились с выводами ФАС, что Петр Кондрашев, Сергей Кирпичев, Тимур Старостин и Игорь Пестриков незаконно приобрели 89,4% акций СМЗ. В результате этого контрольный пакет акций предприятия, в нарушение закона о порядке иностранных инвестиций в стратегические предприятия, незаконно оказался под контролем структур господина Кондрашева. Позже по иску прокуратуры незаконной была признана и приватизация СМЗ.

В иске к Игорю Пестрикову и Сергею Кирпичеву ФАС ссылалась на часть указанных решений. В частности, антимонопольный орган указывал, что кипрские компании образуют единую группу лиц, которая подконтрольна Петру Кондрашеву. Туда же входили и его бывшие партнеры. Как считает ФАС, процесс приобретения миноритарной доли «Фин-проекта» искусственно был разбит на несколько сделок, поскольку закон об иностранных инвестициях не позволяет иностранным инвесторам приобретать без согласования с правительственной комиссией 25% и более долей или акций стратегических предприятий.

По данным истца, 1 декабря 2015 года Игорь Пестриков приобрел у одного из кипрских офшоров 24,99% долей «Фин-проекта». В том же году Сергей Кирпичев купил у банкира Ивана Шатрова (в 2017 году был обнаружен мертвым в Лондоне) 0,04% доли в уставном капитале общества. Как утверждает антимонопольный орган, в ноябре 2015 года Петр Кондрашев перевел господину Пестрикову $2,6 млн, на которые он и выкупил долю в активе. В исковом заявлении указывается, что эти действия «являются частью единого плана группы лиц с участием иностранных инвесторов по незаконному установлению контроля над стратегическим предприятием ООО «Ловозерский ГОК» в обход ограничений закона».

Представитель господина Кирпичева в своем отзыве сообщил суду, что Иван Шатров и Сергей Кирпичев являются гражданами РФ, а сделка касается миноритарной доли. Также он настаивал на пропуске антимонопольным органом трехлетнего срока исковой давности, который истек. Как следует из материалов дела, Игорь Пестриков, который в прошлом году был объявлен розыск по делу о хищении у Соликамского магниевого завода 250 руб., отзыва не предоставил.

В итоге суд согласился с доводами ФАС и удовлетворил ее требования. Как отмечается в решении, сделка между господами Шатровым и Кирпичевым считается незаконной, поскольку покупка им долей общества является взаимосвязанной сделкой, которую совершил Игорь Пестриков. Обе направлены «на умышленное искусственное уменьшение доли в уставном капитале ООО «Фин-Проект» путем ее дробления». Арбитраж посчитал также, что наличие у Сергея Кирпичева российского гражданства не исключает того факта, что сделка проводилась в интересах Петра Кондрашева. Доводы о пропуске срока исковой давности суд также отверг. Кроме того, он указал, что сделки изначально были направлены на обход закона, поэтому в силу ст. 169 ГК РФ являются антисоциальными.

В судебном акте говорится также, что к аналогичным выводам пришли суды, когда рассматривали споры относительно акций СМЗ и контрольного пакета долей «Фин-проекта». «ФАС России действует в публичном интересе, направленном на обеспечение правопорядка и недопущение причинения значительного ущерба Российской Федерации, ее обороне и безопасности, в том числе путем фактического уничтожения стратегической отрасли Российской Федерации, что может являться следствием действий недобросовестных иностранных инвесторов, незаконно контролирующих деятельность стратегического общества ООО “Ловозерский ГОК”»,— отмечается в решении.

«В делах, касающихся контроля над организациями, добывающими различные сырьевые ресурсы, с участием ФАС РФ и Генпрокуратуры РФ, обсуждать правовые вопросы, на мой взгляд, бесполезно,— считает старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин.— Ни один суд в России в удовлетворении иска государства не откажет, независимо от обоснования». Господин Речкин убежден, что иностранным инвестором гражданин может быть признан лишь в том случае, если у него имеется гражданство другого государства. Однако суд применил нормы закона об иностранных инвестициях к Петру Кондрашеву, который лишь является налоговым резидентом Австрии, но имеет гражданство РФ.

«Безусловно, сомнительно и применение к этой ситуации ст. 169 ГК РФ,— рассуждает эксперт.— Из решения невозможно понять, почему приобретение доли в организации, являющейся участником ООО “Ловозерский ГОК”, даже если оно неправомерно, само по себе противоречит публичному порядку и является основанием для изъятия долей в доход бюджета без какой-либо компенсации».

Дмитрий Астахов